Многодетные родители-алкоголики убили двоих новорожденных в Житковичском районе

Изменить размер текста: A A

Генеральная прокуратура Беларуси окончила расследование уголовного дела об убийстве двух новорожденных детей. В страшном преступлении обвиняют родителей: 37-летнюю безработную из Житковичского района и ее 36-летнего знакомого.

В период с 2014 по 2015 год женщина организовала, а мужчина, уже не раз судимый за кражи, совершил убийство их двоих новорожденных детей, говорится в информации Генпрокуратуры.

В то время на иждивении у сожителей были еще четверо несовершеннолетних. Сельчане злоупотребляли спиртным, не уделяли должного внимания воспитанию детей. В 2012 году детей признали находящимися в социально опасном положении (СОП), но в 2015-м сняли с этого учета.

Дело сожителей уже направлено в суд. В Генпрокуратуре отметили, что чиновников сельисполкома и амбулатории наказали дисциплинарно, а директора местного детсада-школы уволили.