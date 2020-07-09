2020-07-09T15:58:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Еще один арест по делу Белгазпромбанка: КГК подтвердил задержание бывшего директора ДФР

Продолжаются расследования уголовного дела в отношении бывших и действующих работников банка
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Экс-директор ДФР стал фигурантом еще одного уголовного дела.Экс-директор ДФР стал фигурантом еще одного уголовного дела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

О том, что в рамках расследования уголовного дела о правонарушениях в Белгазпромбанке был задержан еще один подозреваемый, tut.by проинформировали в пресс-службе КГК.

Как уточнили в Госконтроле, экс-директора Департамента финансовых расследований КГК Анатолия Громовича задержали в рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка.

Напомним, бывший замначальника Управления КГБ по Брестской области Анатолий Громович возглавил ДФР с января 2002 года до 2006-го. После того как бывший Госкомитет финрасследований был преобразован в департамент и вошел в состав КГК. Громович в 2009 году вместе с 36 другими фигурантами, должностными лицами таможни «Западный Буг» и Управления КГБ по Брестской области, обвинялся в незаконном перемещении через границу различных товаров. Был признан невиновным за недоказанностью совершения преступления. Затем занимался банковским бизнесом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Госконтроль сообщил об обысках в офисе Белгазпромбанка.

Причина: уклонение от уплаты налогов и легализация средств, полученных незаконно (подробности).

Эйсмонт сообщила о 15 задержанных по делу Белгазпромбанка и добавила: «Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно».

Пресс-секретарь президента Беларуси ответила на заявления оппозиционного политика (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Петр Петровский после встречи с Лукашенко заявил: В Беларуси задержали четырех сотрудников ГРУ РФ. А потом сказал, что пошутил
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Прогноз погоды в Беларуси на 10 июля: в пятницу - грозы и сильный ветер
Без денег, без документов, без ног. «Симуран» ищет родственников белоруса, оказавшегося в безвыходной ситуации в России
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года: минимум новых случаев - всего 187 человек, но еще 6 умерших
Верховный представитель Евросоюза: "Мы следим за избирательной кампанией в Беларуси, и события вызывают у нас беспокойство"
«Он может прятаться в лесу». Ищут мужчину, который с топором ворвался в дом пенсионера и отобрал 40 рублей
Еще один арест по делу Белгазпромбанка: КГК подтвердил задержание бывшего директора ДФР
Многодетные родители-алкоголики убили двоих новорожденных в Житковичском районе
Министр информации сказал, как изменить телевидение, чтобы не «краснеть за всякого рода шоуменов»
«З проханням повідомити». Столичный хирург получил странное письмо из исполкома - фото
В Могилеве кинолог выгуливал собаку и заодно задержал хулигана
Лукашенко пообещал навести порядок в свободе слова и на рекламном рынке
18-летний серийный вор попался в Витебске: парень заходил в учреждения и крал из незакрытых кабинетов
Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус
Белорусские католики начали кампанию против фальсификаций на выборах
Фотофакт. В Минске микроавтобус задним ходом сбил 78-летнюю пенсионерку
Позвал в лес за водкой и там убил: в Лунинецком районе молодой мужчина расправился с односельчанином
В Беларуси выявили 500 беременных и рожениц с COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
«Нет никакой чрезвычайщины»: Лукашенко прокомментировал, почему встречается с представителями СМИ
Минздрав Беларуси назвал еще 12 стран, после которых не нужна двухнедельная самоизоляция
Parimatch стал титульным партнёром ФК “Витебск”
Лукашенко: «Столкновение мнений - это правильно»