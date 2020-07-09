Еще один арест по делу Белгазпромбанка: КГК подтвердил задержание бывшего директора ДФР

Изменить размер текста: A A

О том, что в рамках расследования уголовного дела о правонарушениях в Белгазпромбанке был задержан еще один подозреваемый, tut.by проинформировали в пресс-службе КГК.

Как уточнили в Госконтроле, экс-директора Департамента финансовых расследований КГК Анатолия Громовича задержали в рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка.

Напомним, бывший замначальника Управления КГБ по Брестской области Анатолий Громович возглавил ДФР с января 2002 года до 2006-го. После того как бывший Госкомитет финрасследований был преобразован в департамент и вошел в состав КГК. Громович в 2009 году вместе с 36 другими фигурантами, должностными лицами таможни «Западный Буг» и Управления КГБ по Брестской области, обвинялся в незаконном перемещении через границу различных товаров. Был признан невиновным за недоказанностью совершения преступления. Затем занимался банковским бизнесом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Госконтроль сообщил об обысках в офисе Белгазпромбанка.

Причина: уклонение от уплаты налогов и легализация средств, полученных незаконно (подробности).

Эйсмонт сообщила о 15 задержанных по делу Белгазпромбанка и добавила: «Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно».

Пресс-секретарь президента Беларуси ответила на заявления оппозиционного политика (подробности).