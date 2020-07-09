«Он может прятаться в лесу». Ищут мужчину, который с топором ворвался в дом пенсионера и отобрал 40 рублей

Этот мужчина с топором отобрал деньги у пенсионера. Может прятаться в лесу. Попробуйте представить его с бородой и усами - иногда он их отпускает. Видели его? Звоните в милицию! Фото МВД.

Преступник раньше много раз был судим

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Жителям Толочинского, Шкловского и Круглянского района нужно быть особо внимательными. Возможно, где-то в сельской местности или в лесу в этих регионах прячется преступник.

54-летнего Михаила Щукина разыскивают за то, что он с топором ворвался в дом пенсионера. Это произошло в ночь на 17 июня. Преступник вошел через незапертую дверь и, угрожая хозяину топором, потребовал денег. Забрав 40 рублей, налетчик скрылся.

Михаилу Щукину на вид 50 - 55 лет, он ростом 165 - 170 см, худощавый, темноволосый. В момент совершения преступления был одет в темное. Может носить усы, бороду.

- Преступник может прятаться в нежилых, бросовых домах, - уточняют в МВД.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Михаила Щукина, просят сообщить об этом по телефонам: +375 29 703-79-13 (МТС), +375 29 597-02-13 (МТС), +375 29 716-09-70 (МТС) или 102. За информацию, которая поможет в поимке преступника, обещано вознаграждение. Анонимность гарантируется.