2020-07-09T16:54:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Верховный представитель Евросоюза: "Мы следим за избирательной кампанией в Беларуси, и события вызывают у нас беспокойство"

Депутаты Европарламента обсудили ситуацию в Беларуси. Руководство ЕС готово направить предупреждение
Надежда БУТОВИЧ
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Правительство ЕС решило следить за предвыборной ситуацией в Беларуси и принимать решения по ходу ее развития. Фото: Жозеп Боррель | Reuters.Правительство ЕС решило следить за предвыборной ситуацией в Беларуси и принимать решения по ходу ее развития. Фото: Жозеп Боррель | Reuters.
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О том, что депутаты Европарламента в четверг, 9 июля, в преддверии предстоящих президентских выборов обсуждали ситуацию в Беларуси, проинформировал БелаПАН. Во время выступления евродепутаты выразили осуждение репрессивных действий со стороны властей, выражая поддержку гражданскому обществу.

Так, по словам литовского депутата Андрюса Кубилюса, настроения белорусов сейчас напомнили ему так называемую Балтийскую революцию 1990 года.

- Музыканты Беларуси записали популярные песни против режима, персоны культурной элиты храбро выступили с публичными заявлениями, блогеры создали онлайн-сеть сопротивления, - перечислил парламентарий.

По мнению другого литовского докладчика, депутата Пятраса Ауштрявичюса, общественное недовольство госполитикой в Беларуси переполнило чашу терпения.

- Белорусский режим застрял в прошлом. В попытках сохранения власти продолжают применяться репрессии, устрашения, преследования и массовые аресты, - заявил Ауштрявичюс.

В свою очередь другая еврочиновница, шведская парламентарий Карин Карлсбро, напомнила, что в Беларуси, единственной стране в Европе, по-прежнему применяется смертная казнь. И, по ее мнению, именно сейчас Евросоюз должен поддержать демократическое развитие республики.

Затем слово взял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он согласился с оценками и мнениями, которые высказывали евродепутаты.

- Мы внимательно следим за избирательной кампанией в Беларуси, и события вызывают у нас беспокойство, - заявил чиновник.

Также он подчеркнул, что европейским правительством осуждаются репрессии и нарушения прав человека, которые, по его мнению, допускаются белорусскими властями. И напомнил, что официальные заявления с предупреждениями от ЕС уже прозвучали и не раз.

- Евросоюз продолжит следить за развитием ситуации в Беларуси и будет принимать решения по ходу ее развития, - заключил Боррель, подытожив, что предстоящие выборы определят дальнейшее развитие двусторонних отношений.

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