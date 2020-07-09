Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года: минимум новых случаев - всего 187 человек, но еще 6 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

В четверг, 9 июля, пресс-служба белорусского Минздрава сообщила новые данные статистики по заболеваемости коронавирусом в стране.

Так, в ведомстве рассказали о минимальной за последнее время цифре новых выявленных случаев коронавируса - всего 187 инфицированных. При этом общая цифра заразившихся COVID-19 в Беларуси за все время пандемии составила 64 411 человек.

Кроме того, в Минздраве поведали и о пациентах, которым удалось справиться с инфекцией. За последние сутки это еще 755 выздоровевших.

- На 9 июля выздоровели и выписаны 53 609 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, - уточнили в пресс-службе.

Сообщили в ведомстве и о количестве новых тестов: плюс 12 326 исследований за прошедшие сутки. И всего 1 099 571 тест на коронавирус.

К сожалению, пополнилась и статистика смертности от коронавируса: умерли еще 6 заболевших. С начала распространения коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 449 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус.

Ранее в белорусской столице пропали все «тесты за деньги» и провериться на COVID-19 можно было только за городом (подробности).

«7% обратившихся к нам пациентов переболели коронавирусом»: об этом рассказали медики санатория под Минском, где проверяют на COVID-19.

В Минске платные тесты на антитела закончились, ближайшая возможность провериться - санаторий «Юность». Тест сделала и журналист «Комсомолки» (подробности).

Дмитрий Колдун: «Второй тест на коронавирус - отрицательный. Но обследования продолжатся».

Известный певец рассказал «Комсомолке» о втором тесте на COVID-19 (подробности).