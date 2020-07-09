2020-07-09T17:24:30+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года: минимум новых случаев - всего 187 человек, но еще 6 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав Беларуси сообщил новые данные по заболеваемости COVID-19 в стране.Минздрав Беларуси сообщил новые данные по заболеваемости COVID-19 в стране.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 9 июля, пресс-служба белорусского Минздрава сообщила новые данные статистики по заболеваемости коронавирусом в стране.

Так, в ведомстве рассказали о минимальной за последнее время цифре новых выявленных случаев коронавируса - всего 187 инфицированных. При этом общая цифра заразившихся COVID-19 в Беларуси за все время пандемии составила 64 411 человек.

Кроме того, в Минздраве поведали и о пациентах, которым удалось справиться с инфекцией. За последние сутки это еще 755 выздоровевших.

- На 9 июля выздоровели и выписаны 53 609 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, - уточнили в пресс-службе.

Сообщили в ведомстве и о количестве новых тестов: плюс 12 326 исследований за прошедшие сутки. И всего 1 099 571 тест на коронавирус.

К сожалению, пополнилась и статистика смертности от коронавируса: умерли еще 6 заболевших. С начала распространения коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 449 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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