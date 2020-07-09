Без денег, без документов, без ног. «Симуран» ищет родственников белоруса, оказавшегося в безвыходной ситуации в России
Поисково-спасательный отряд «Симуран» ищет родственников мужчины, который оказался в России в бедственном положении.
По словам мужчины, его зовут Виктор Николаевич Максимов, ему 55 лет. Сейчас Виктор Николаевич находится в Российской Федерации, в Ленинградской области. Он родился в деревне Ильинка Могилевской области, Могилевского района. Возможно, на Могилевщине живут его родственники.
Виктор Николаевич не может самостоятельно уехать в Беларусь - он инвалид, передвигается на коляске. Документы мужчина потерял, у него нет ни денег, ни жилья. Как сообщает «Симуран», ночует инвалид на улице.
Всех, кто может помочь мужчине, кто знает его родственников или друзей в Беларуси, просят сообщить в «Симуран». Номер телефона координаторов могилевского поисково-спасательного отряда «Симуран»: +375 29 222-10-19 (МТС).
Виктор Максимов находится в Ленобласти без денег и документов, без крыши над головой.Фото: ПСО "Симуран".
Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»