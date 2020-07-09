Прогноз погоды в Беларуси на 10 июля: в пятницу - грозы и сильный ветер

В конце недели с 10 по 12 июля в Беларуси погода будет дождливой: с зонтиками не расставайтесь! Фото: Павел МАРТИНЧИК

А что с погодой на выходные, 11 - 12 июля?

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Вот уже несколько июльских дней белорусов совсем не радует погода - до курортной жары июня с его рекордами далеко. Что ожидает нас в ближайшие дни?

На пятницу, 10 июля, в Белгидромете прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Синоптики предупреждают о шквалистом ветре с порывами до 15 - 20 метров в секунду, а также о ливнях и грозах в отдельных регионах республики в течение дня. Сильные грозы пройдут по южной и восточной частям Беларуси.

Холоднее всего завтра будет в ночные часы: +7...+12 градусов, но на западе будет не меньше +13...+15 ночью. А днем в среднем воздух прогреется до +19...+24 градусов. Жарче традиционно будет в южных областях - до +25...+28. Метеозависимым людям стоит учесть, что атмосферное давление 10 июля будет падать.

В субботу, 11 июля, белорусов ждет облачная с прояснениями погода. Но и дожди: кратковременные почти по всем регионам, ливневые - в отдельных районах. Днем в субботу большой разбег температуры: от +19 градусов на северо-западе Беларуси до +35 в юго-восточных областях.

В воскресенье, 12 июля, в Беларусь придут холодные воздушные массы с северо-западных регионов Европы. Из-за чего на большей части республики дожди, грозы, облачность. Ночью похолодает до +9...+15 градусов, а днем в среднем столбик термометра покажет всего +13...+20. Жарче будет только на юго-востоке - около +21...+28.

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