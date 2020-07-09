2020-07-09T17:28:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды в Беларуси на 10 июля: в пятницу - грозы и сильный ветер

А что с погодой на выходные, 11 - 12 июля?
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В конце недели с 10 по 12 июля в Беларуси погода будет дождливой: с зонтиками не расставайтесь!В конце недели с 10 по 12 июля в Беларуси погода будет дождливой: с зонтиками не расставайтесь!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Вот уже несколько июльских дней белорусов совсем не радует погода - до курортной жары июня с его рекордами далеко. Что ожидает нас в ближайшие дни?

На пятницу, 10 июля, в Белгидромете прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Синоптики предупреждают о шквалистом ветре с порывами до 15 - 20 метров в секунду, а также о ливнях и грозах в отдельных регионах республики в течение дня. Сильные грозы пройдут по южной и восточной частям Беларуси.

Холоднее всего завтра будет в ночные часы: +7...+12 градусов, но на западе будет не меньше +13...+15 ночью. А днем в среднем воздух прогреется до +19...+24 градусов. Жарче традиционно будет в южных областях - до +25...+28. Метеозависимым людям стоит учесть, что атмосферное давление 10 июля будет падать.

В субботу, 11 июля, белорусов ждет облачная с прояснениями погода. Но и дожди: кратковременные почти по всем регионам, ливневые - в отдельных районах. Днем в субботу большой разбег температуры: от +19 градусов на северо-западе Беларуси до +35 в юго-восточных областях.

В воскресенье, 12 июля, в Беларусь придут холодные воздушные массы с северо-западных регионов Европы. Из-за чего на большей части республики дожди, грозы, облачность. Ночью похолодает до +9...+15 градусов, а днем в среднем столбик термометра покажет всего +13...+20. Жарче будет только на юго-востоке - около +21...+28.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Могилеве кинолог выгуливал собаку и заодно задержал хулигана.

Пьяный парень разбил стекло в киоске (подробности).

Пляжный отдых в 2020 году: белорусы уже могут полететь на море в четыре страны.

Выяснили, что нужно знать белорусам, планирующим отдых в популярных туристических государствах (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Петр Петровский после встречи с Лукашенко заявил: В Беларуси задержали четырех сотрудников ГРУ РФ. А потом сказал, что пошутил
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Прогноз погоды в Беларуси на 10 июля: в пятницу - грозы и сильный ветер
Без денег, без документов, без ног. «Симуран» ищет родственников белоруса, оказавшегося в безвыходной ситуации в России
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июля 2020 года: минимум новых случаев - всего 187 человек, но еще 6 умерших
Верховный представитель Евросоюза: "Мы следим за избирательной кампанией в Беларуси, и события вызывают у нас беспокойство"
«Он может прятаться в лесу». Ищут мужчину, который с топором ворвался в дом пенсионера и отобрал 40 рублей
Еще один арест по делу Белгазпромбанка: КГК подтвердил задержание бывшего директора ДФР
Многодетные родители-алкоголики убили двоих новорожденных в Житковичском районе
Министр информации сказал, как изменить телевидение, чтобы не «краснеть за всякого рода шоуменов»
«З проханням повідомити». Столичный хирург получил странное письмо из исполкома - фото
В Могилеве кинолог выгуливал собаку и заодно задержал хулигана
Лукашенко пообещал навести порядок в свободе слова и на рекламном рынке
18-летний серийный вор попался в Витебске: парень заходил в учреждения и крал из незакрытых кабинетов
Минздрав назвал, где в Минске с 9 июля опять можно сделать платный тест на коронавирус
Белорусские католики начали кампанию против фальсификаций на выборах
Фотофакт. В Минске микроавтобус задним ходом сбил 78-летнюю пенсионерку
Позвал в лес за водкой и там убил: в Лунинецком районе молодой мужчина расправился с односельчанином
В Беларуси выявили 500 беременных и рожениц с COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
«Нет никакой чрезвычайщины»: Лукашенко прокомментировал, почему встречается с представителями СМИ
Минздрав Беларуси назвал еще 12 стран, после которых не нужна двухнедельная самоизоляция
Parimatch стал титульным партнёром ФК “Витебск”
Лукашенко: «Столкновение мнений - это правильно»