2020-07-09T18:14:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Петр Петровский после встречи с Лукашенко заявил: В Беларуси задержали четырех сотрудников ГРУ РФ. А потом сказал, что пошутил

Стали появляться странные подробности разговора президента с журналистами
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: БелТАФото: БелТА
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9 июля Александр Лукашенко встречался с представителями крупнейших республиканских государственных СМИ. В числе присутствовавших - а это около 250 сотрудников изданий и телеканалов - был политолог Петр Петровский. После встречи на своей странице в одной из социальных сетей он разместил пост следующего содержания (скриншот поста есть в редакции): «Только от Президента. Было очень интересно. Особенно про 4 сотрудника ГРУ РФ, задержанных в Беларуси».

«Комсомолка» связалась с Петром Петровским с просьбой пояснить написанное.

- Да, я записывал некоторые тезисы, высказанные президентом. Во-первых, было задержано 4 гэрэушника РФ, с ним был связан один субъект, занимавшийся буллингом (агрессивное преследование, в том числе и в интернете. - Ред.). Второе - Тихановский держал все свои деньги и сбережения (кроме тех, что нашли) на счетах Белгазпромбанка. Тихановский использовался как таран для других кандидатов, а его задержание - это был сигнал кому-то в России. Третье - в команде Тихановского 41 осужденный и 13 рецидивистов. Такую информацию озвучил президент, - уточнил нам эксперт.

Через некоторое время информация со страницы Петровского была удалена. Сам Петр перезвонил нашему корреспонденту и сообщил, что информацию подтвердить больше не может. А на его странице в соцсети появился пост следующего содержания:

«Друзья. Насчет ГРУ - шутка. Проверка наших СМИ на прочность и вшивость. Как они проверяют инфу и что пишут. Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит».

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