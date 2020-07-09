Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников

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Двое граждан из Гродно стали жертвами интернет-мошенников.

Один из интернет-ресурсов вывесил информацию от частного лица, которое продавало «Фольксваген Пассат» 1996 года выпуска. Женщина-продавец рассказывала, что достался он ей после развода. Цена на машину была очень низкая, пишет БелТА, ссылаясь на группу информации и общественных связей Октябрьского РОВД областного центра.

В милиции рассказали, что всем заинтересованным говорилось, что машина сейчас в Минске, а их насчитывалось огромное количество. Тем, кто хотел посмотреть машину первым, нужно было перечислить на счет 100 рублей. Естественно, после перевода обратная связь с продавцом сразу же пропадала.

На данный момент к силовикам обратились двое потерпевших, но их может быть больше. МВД обращается к гражданам: будьте внимательны. Предупредите также своих знакомых, которые хотят купить авто. Возможно, что в сети появится объявление о продаже уже другой машины, но схема мошенничества будет похожа.

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Преступник раньше много раз был судим (подробности).