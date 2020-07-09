2020-07-09T18:46:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске продавец ритуального магазина на горе родственников умерших заработала 3,5 тысяч рублей

Это не первый случай на этом предприятии. Ранее другая продавщица «заработала» подобным образом 6,4 тысячи
Сергей Диндиков
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Оплата погребения была в разы больше сумм, указанных в отчётах. Разница присваивалась продавщицейОплата погребения была в разы больше сумм, указанных в отчётах. Разница присваивалась продавщицейФото: Василий Вахрин
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ОБЭПом Бобруйска выявлена афера из сферы похоронных услуг. 22-летняя продавец одного из унитарных предприятий подозревается в присвоении почти BYN3,5 тысяч, которые принадлежат родственникам шестерых умерших.

Подозреваемой заключались договоры с клиентами на захоронение. После - происходила оплата услуг, деньги за которые она забирала себе. Недостачу в кассе выявили, когда проверяли дебиторскую задолженность. Материалы проверки были направлены в МВД.

Как рассказали в УВД Бобруйского горисполкома, было установлено, что кроме недостачи подозреваемой, с согласия клиентов, были получены пособия для погребения. После она начинала заниматься организацией похорон. Но оплата погребения была в разы больше сумм, указанных в отчётах. Разница присваивалась продавщицей.

Следователями дана правовая оценка действиям девушки. Возбуждено уголовное дело. Ущерб частично аферисткой возмещён.

Как рассказали в УВД, здесь это не первый случай. В скором времени за подобное преступление будет осуждена ещё одна продавщица. Ею присвоена сумма в BYN6,4 тысячи. По этому делу расследование уже завершено.

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Тому, кто хотел посмотреть машину первым, необходимо было перечислить продавцу 100 рублей (подробности).

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