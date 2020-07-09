Лукашенко заявил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости

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За все время независимости Беларусь не испытывала такого давления, как в текущий период. Об этом 9 июля заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями государственных СМИ, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что признаёт, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. «Все сплелось в один узел», - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что им лично уже насчитано порядка пяти пандемий. Здесь имеется ввиду не только медицинская, но и, к примеру, углеводородная «пандемия», экономическая и ее последствия, инфопандемия. «Все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Беларуси», - подчеркнул Лукашенко.

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Стали появляться странные подробности разговора президента с журналистами (подробности).