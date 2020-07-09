Минздрав Беларуси готовит больницы ко второй волне коронавируса

Судя по последней неделе нами наблюдается устойчивая положительная динамика. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздравом готовятся приказы особенностей работы медучреждений в случае второй волны коронавируса. Об этом 9 июля журналистам рассказал министр здравоохранения Владимир Караник, пишет БЕЛТА.

«Вирусом потеряна активность, но полного исчезновения из популяции не произошло», - подчеркнул Караник. «Именно поэтому нами принято решение переходить ко второму этапу. Сейчас мы готовим приказы о функционировании медучреждений в случае второй волны коронавируса. Не видим необходимость отдавать столько больниц для этих заболевших. Всё же нам нужно быть наготове, чтобы оказать медицинскую помощь, если инфицированный внезапно попадёт в любое медучреждение в нашей стране», - отметил министр.

В случае новой волны уже имеются планы реагирования и перепрофилирования коечного фонда. В больницах сразу же появятся дополнительные точки респираторной поддержки. На данный момент Минздрав скорректировал графики завершения реконструкции и строительства новых объектов. Сейчас они создают резервы средств индивидуальной защиты, чтобы, если наступит необходимость, был удовлетворён ажиотаж населения.

«Судя по последней неделе нами наблюдается устойчивая положительная динамика. Имеются ввиду выявленные случаи COVID-19 и, что наиболее хочется отметить, количество осложненных форм болезни у тех заболевших, у которых болезнь этой инфекции осложнена пневмониями. Сейчас число заболевших и количество пневмоний стало ниже в разы. Это даёт возможность обратного перепрофилирования коечного фонда всех регионов Беларуси. Медучреждения начинают работать в штатном режиме», - добавил Владимир Караник.

«В том случае, если бдительность населения, а также соблюдение дистанции будут соблюдаться, то прибавив противоэпидемические мероприятия и плановую работу отслеживания контактов поможет пережить вторую волну либо легче, либо не особо её замечать», - подчеркнул глава Минздрава.

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