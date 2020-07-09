2020-07-09T21:30:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость

«Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана», - добавил президент
Сергей Диндиков
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Надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть странаНадо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть странаФото: Павел МАРТИНЧИК
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На встрече 9 июля с основными госСМИ Александр Лукашенко высказался по поводу внесения поправок в Конституцию РБ, сообщает БЕЛТА.

В частности, президент отметил, что совершенствоваться мы должны начинать с Конституции. А если будем начинать с майдана, этим нами будет перечёркнута вся наша история. «Толерантность наша, и «памяркоўнасць» - все пойдет прахом. Мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения», - отметил глава государства.

«Подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел», - сказал президент.

Далее он добавил, что мы от этого ушли. Поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. «Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было», - подвёл итог Александр Лукашенко.

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