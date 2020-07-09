2020-07-09T21:30:13+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: В гробу карманов нет. На том свете тебе миллиарды не нужны

Нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошёл на их условия
Сергей Диндиков
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Глава государства отметил, что сериалы смотреть не любит. С большим интересом он смотрит аналитические программы. Фото: belta.byГлава государства отметил, что сериалы смотреть не любит. С большим интересом он смотрит аналитические программы. Фото: belta.by
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Разговор Александра Лукашенко с представителями государственных СМИ длился более пяти часов!

Это была интересная встреча. Разговор проходил на самые различные темы. Беседовали о геополитике, пандемии, информационных войнах и прочем. Заранее заготовленные вопросы у прессы отсутствовали. Что хотели, то и спрашивали, сообщает телеграм-канал Пул Первого.

Разговаривали и о телевидении. Глава государства отметил, что сериалы смотреть не любит. С большим интересом он смотрит аналитические программы. Не так давно он, кстати, посмотрел обзор главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Тот заявил, что "Лукашенко — это вопрос цены!» «Так я и говорю, предложите хорошую цену», - возмутился президент, - «Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошёл на их условия. Слушайте, в гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы идеологии, поэтому мне ничего платить не надо. Суверенитет и независимость не продаются, и надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут. Надо ему [Венедиктову] позвонить и сказать, что нет той цены, за которую я могу продать свою страну.

В целом о встрече президент сказал, что «пришел в эту аудиторию, как к своим людям».

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«Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана», - добавил президент (подробности).

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