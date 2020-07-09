Белта в своём телеграм перепостила мнение российского телеграм-канала и опубликовала прогноз, согласно которому Лукашенко наберёт 75% голосов

Автор сообщения считает, если заявления действующего президента продолжатся в том же ключе, то к выборам у него будет 75% голосов

«Пар сброшен, эмоции улеглись, Лукашенко снова на коне», — говорится в сообщении

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Белта в своём телеграм перепостила мнение российского телеграм-канала banksta и опубликовала прогноз, согласно которому Лукашенко на выборах наберёт 75% голосов.

В частности, в сообщении говорится, что действующий президент уже победил на президентских выборах в РБ. Судя по его последним заявлениям, к нему вернулась поддержка электората. Автор сообщения считает, если заявления действующего президента продолжатся в том же ключе, то к выборам у него будет 75% голосов.

«Пар сброшен, эмоции улеглись, Лукашенко снова на коне», — говорится в сообщении.

Автор говорит и об альтернативных кандидатах, которые не смогли призвать своих избирателей задаться вопросом, против чего они выступают. Неизвестный аналитик утверждает, что от Виктора Бабарико ушли треть сторонников, поэтому шансов на выборах у него нет. У Канопацкой, по прогнозам канала, будет 5% голосов, а у Тихановской — не более 8-10%.

Согласно мнению автора, Дмитриев и Черечень вообще непонятно для чего шли на выборы и с них кандидатам лучше сняться.

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