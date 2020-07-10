Переходила в неположенном месте: в Минске автомобиль сбил молодую девушку

Девушка была оперативно доставлена в больницу

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 9 июля, в четверг, в Минске автомобиль сбил девушку, которая пересекала проезжую часть.

«Как удалось выяснить сотрудникам, автомобиль «Рено» ехал по улице Кальварийской в сторону улицы Мельникайте. Двадцатилетняя девушка пересекала проезжую часть в неположенном месте», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Девушку оперативно доставили в больницу.

На месте случившегося работали специалисты.

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