Переходила в неположенном месте: в Минске автомобиль сбил молодую девушку
В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 9 июля, в четверг, в Минске автомобиль сбил девушку, которая пересекала проезжую часть.
«Как удалось выяснить сотрудникам, автомобиль «Рено» ехал по улице Кальварийской в сторону улицы Мельникайте. Двадцатилетняя девушка пересекала проезжую часть в неположенном месте», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Девушку оперативно доставили в больницу.
На месте случившегося работали специалисты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Минске легковой автомобиль сбил лося. Дикое животное погибло на месте.
А вот водитель, который находился за рулем, не пострадал. (подробности)
Фотофакт. В Минске микроавтобус задним ходом сбил 78-летнюю пенсионерку.
Бабушку с переломом отвезли в больницу, ГАИ проводит проверку. (подробности)
В Витебске пьяного водителя задерживали с погоней. Сотрудникам ГАИ пришлось разбить стекло, чтобы достать его из автомобиля.
В крови мужчины содержалось более 2 промилле алкоголя. (подробности)