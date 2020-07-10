Глава ВОЗ заявил, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

И добавил, что «большинство стран пока не смогли взять ситуацию под контроль»

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Глава ВОЗ заявил, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться. Об этом сообщило издание The Guardian.

«На данный момент большинство стран мира пока еще не смогли взять на контроль ситуацию с коронавирусом. Становится только хуже. Пандемия продолжает ускоряться», - отметил Тедрос Гебрейесус.

Он также сообщил, что за последние 6 недель число случаев заражения коронавирусом удвоилось. А за 12 недель - увеличилось на 400 тысяч.

Гебрейесус добавил, что COVID-19 в нескольких богатых странах мира сумел разрушить системы здравоохранения. Те же страны, которые приняли удачные меры, не имеют больших средств.

На брифинге, который состоялся в Женеве 7 июля, глава ВОЗ сообщил, что ситуация с коронавирусом еще не достигла своего пика.

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