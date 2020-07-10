2020-07-10T10:30:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Личной помощнице Бабарико, которая проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, предъявили обвинение

Елена Карагачева отрицает свою вину
ИННА КОРСАК
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Елена Карагачевой предъявили обвинение. Фото: с личной страницы Елены ВКонтактеЕлена Карагачевой предъявили обвинение. Фото: с личной страницы Елены ВКонтакте
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В четверг, 9 июля, стало известно, что личной помощнице Бабарико, которая проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, предъявили обвинение. Карагачева подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил адвокат Елены Владимир Созончук порталу tut.by.

Свою вину женщина не признает.

Иные подробности адвокат не смог рассказать, т. к. подписал документ о неразглашении информации.

Елена Карагачева находится в СИЗО КГБ.

Напомним, что Елена Карагачева была задержана сотрудниками Департамента финансовых расследований 1 июля. Виктор Бабарико со своим сыном Эдуардом были задержаны 18 июня.

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