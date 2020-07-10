Изменить размер текста: A A

В четверг, 9 июля, стало известно, что личной помощнице Бабарико, которая проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, предъявили обвинение. Карагачева подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил адвокат Елены Владимир Созончук порталу tut.by.

Свою вину женщина не признает.

Иные подробности адвокат не смог рассказать, т. к. подписал документ о неразглашении информации.

Елена Карагачева находится в СИЗО КГБ.

Напомним, что Елена Карагачева была задержана сотрудниками Департамента финансовых расследований 1 июля. Виктор Бабарико со своим сыном Эдуардом были задержаны 18 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Президентские выборы-2020: проверку подписей не прошел Цепкало, у Бабарико три уголовные статьи, а Ермошину признали потерпевшей.

Центризбирком Беларуси до 14 июля назовет имена тех, кто продолжит президентскую гонку. (подробности)