Личной помощнице Бабарико, которая проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, предъявили обвинение
В четверг, 9 июля, стало известно, что личной помощнице Бабарико, которая проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, предъявили обвинение. Карагачева подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил адвокат Елены Владимир Созончук порталу tut.by.
Свою вину женщина не признает.
Иные подробности адвокат не смог рассказать, т. к. подписал документ о неразглашении информации.
Елена Карагачева находится в СИЗО КГБ.
Напомним, что Елена Карагачева была задержана сотрудниками Департамента финансовых расследований 1 июля. Виктор Бабарико со своим сыном Эдуардом были задержаны 18 июня.
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