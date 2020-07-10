В Минске мужчина перевесился через забор головой вниз и упал в воду. Он погиб

В Минске мужчина перевесился через забор головой вниз и упал в воду. Фото: МЧС Беларуси

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В Минске мужчина упал с моста в воду. Он погиб. Об этом сообщили информационному агентству «Минск-Новости» в МЧС.

«Спасатели извлекли тело из воды. Врачи предприняли ряд реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось», - рассказали в МЧС.

На вид мужчине было от 40 до 50 лет. По словам сотрудников ОСВОД, он перевесился через забор вниз головой в районе улицы Орловской, упал и ударился головой о дно водоема.

Причины, по которым все произошло, пока неизвестны.

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