Выбежала на дорогу, выехал из-за машин. Двое детей попали в ДТП в один день в Минской области

Две аварии, в который пострадали дети, произошли 9 июля в Минской области. Фото: МВД.

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Два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети, произошли 9 июля в Минской области.

В Заславле около 11.30 8-летний мальчик на велосипеде неожиданно выехал из-за машин, припаркованных вдоль тротуара. Он попал под автомобиль. По предварительной информации, водитель «Шкоды Фабио» не успел затормозить. Юный велосипедист получил травмы, он в больнице.

В поселке Самохваловичи Минского района в больнице после ДТП оказалась 15-летняя школьница. Девочка вышла из машины, на которой ее подвозил отец одноклассника. По предварительным данным, она выбежала из-за машины на дорогу. Это стало неожиданностью для 48-летнего водителя «Тойоты Королла», двигавшейся следом, он не успел затормозить и наехал на девочку.

- Всего же с начала этого года произошло 167 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 10 детей погибли и 174 получили ранения, - сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Восемь погибших детей были пассажирами транспортных средств, двое - пешеходами.