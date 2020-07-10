Соседи спасались, спускаясь с пятого этажа по автолестнице. В Витебске ночью горела квартира

Пожар в квартире пенсионера: мужчина выбрался сам, но надышался дыма и сейчас в больнице. Фото: МЧС.

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В ночь с 9 на 10 июля витебские спасатели тушили пожар в квартире по улице 1-й Керамзитовой. Сигнал о пожаре поступил в 23.49.

В подъезде дома стоял густой дым, шел дым и из окна одной из квартир на пятом этаже многоэтажки. Оказалось, что хозяин квартиры, 69-летний пенсионер, сам покинул жилище. Его осмотрели медики и отправили в больницу - пенсионер все же успел надышаться дыма, у него диагностировали отравление продуктами горения.

А вот жильцов соседней квартиры пришлось эвакуировать при помощи автолестницы. Мужчина и женщина выбрались через окно и спустились с пятого этажа, они не пострадали.

Спасатели ликвидировали пожар. В комнате, где произошло возгорание, закопчены стены и потолок, повреждено имущество, сообщает пресс-служба МЧС. Причины пожара устанавливаются.