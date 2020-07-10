На «Славянском базаре» артистам запретят дарить цветы из-за опасности распространения коронавируса

Оставляем цветы расти, на "Славянский базар" с ними идти бесполезно - вручить кумиру не разрешат. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Деньги, которые зрители хотели потратить на букеты, они могут отправить на благотворительный счет помощи детям

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На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» в Летнем амфитеатре зрители не смогут подойти к сцене и подарить артистам цветы. Доступ к сцене будет полностью перекрыт службой безопасности. Это делается, чтобы предупредить распространение коронавируса, сообщает газета «Витьбичи» со ссылкой на директора фестиваля Глеба Лапицкого.

Деньги, которые зрители собирались потратить на букеты для своих кумиров, они могут перечислить на благотворительный счет «Букет добра». Все собранные средства направят нуждающимся в помощи детям.

Если человек придет на концерт с букетом, отбирать у него цветы на входе никто не будет, уточнил Глеб Лапицкий. Но возможности вручить цветы артисту не будет.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на «Славянском базаре» отменили все мероприятия, которые должны были проходить в закрытом помещении, а 90 процентов open-air-мероприятий будут для зрителей бесплатными. Подробности читайте здесь: «Масштабные концерты и без масок».

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