«Был пьяный и не хотел выходить из машины»: сотрудники милиции в Логойске задержали несовершеннолетнего водителя

Молодой человек и ранее привлекался к уголовной ответственности

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В УВД Минского облисполкома рассказали, что 9 июля, в четверг, сотрудники милиции в Логойске задержали несовершеннолетнего пьяного водителя.

«Сотрудники ГАИ остановили автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился пьяный 17-летний водитель. Как удалось выяснить, у молодого человека не было прав. Во время задержания он попытался оказать сопротивление сотрудникам: отказывался выходить из машины, хватал правоохранителей за форму и упирался. В салоне авто также находилась 28-летняя девушка. Она распивала пиво и оскорбляла сотрудников милиции», - сообщили в УВД Минского облисполкома.

На несовершеннолетнего парня составили два административных протокола, а девушку привлекли к административной ответственности.

Сотрудники выяснили, что юноша и ранее, причем не раз, привлекался к уголовной ответственности. У него также было несколько неоплаченных штрафов за административные нарушения.