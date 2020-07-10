2020-07-10T10:21:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Был пьяный и не хотел выходить из машины»: сотрудники милиции в Логойске задержали несовершеннолетнего водителя

Молодой человек и ранее привлекался к уголовной ответственности
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Сотрудники милиции в Логойске задержали несовершеннолетнего водителяСотрудники милиции в Логойске задержали несовершеннолетнего водителяФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В УВД Минского облисполкома рассказали, что 9 июля, в четверг, сотрудники милиции в Логойске задержали несовершеннолетнего пьяного водителя.

«Сотрудники ГАИ остановили автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился пьяный 17-летний водитель. Как удалось выяснить, у молодого человека не было прав. Во время задержания он попытался оказать сопротивление сотрудникам: отказывался выходить из машины, хватал правоохранителей за форму и упирался. В салоне авто также находилась 28-летняя девушка. Она распивала пиво и оскорбляла сотрудников милиции», - сообщили в УВД Минского облисполкома.

На несовершеннолетнего парня составили два административных протокола, а девушку привлекли к административной ответственности.

Сотрудники выяснили, что юноша и ранее, причем не раз, привлекался к уголовной ответственности. У него также было несколько неоплаченных штрафов за административные нарушения.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Купальник – подальше, зонтик –поближе. До конца недели в Беларуси будет дождить, а в начале следующей еще и похолодает
Лукашенко о работе завода «Атлант» во время коронавируса: Хороший пример для других
Мальчик в Могилеве упал в канализационный колодец – ребенка доставали с глубины 4 метров
«Был пьяный и не хотел выходить из машины»: сотрудники милиции в Логойске задержали несовершеннолетнего водителя
На «Славянском базаре» артистам запретят дарить цветы из-за опасности распространения коронавируса
Соседи спасались, спускаясь с пятого этажа по автолестнице. В Витебске ночью горела квартира
В Минске мужчина перевесился через забор головой вниз и упал в воду. Он погиб
Выбежала на дорогу, выехал из-за машин. Двое детей попали в ДТП в один день в Минской области
Личной помощнице Бабарико, которая проработала с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, предъявили обвинение
Глава ВОЗ заявил, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться
Переходила дорогу в неположенном месте: в Минске автомобиль сбил молодую девушку
БелТА в своем телеграм перепостила мнение российского телеграм-канала и опубликовала прогноз, согласно которому Лукашенко наберет 75% голосов
Лукашенко: В гробу карманов нет. На том свете тебе миллиарды не нужны
Лукашенко: Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость
Минздрав Беларуси готовит больницы ко второй волне коронавируса
Лукашенко заявил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости
В Бобруйске продавец ритуального магазина на горе родственников умерших заработала 3,5 тысячи рублей
Петр Петровский после встречи с Лукашенко заявил: В Беларуси задержали четырех сотрудников ГРУ РФ. А потом сказал, что пошутил
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников
Прогноз погоды в Беларуси на 10 июля: в пятницу - грозы и сильный ветер
Без денег, без документов, без ног. «Симуран» ищет родственников белоруса, оказавшегося в безвыходной ситуации в России