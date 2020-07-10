Мальчик в Могилеве упал в канализационный колодец – ребенка доставали с глубины 4 метров
11-летний мальчик упал в канализационный колодец на улице Якубовского в Могилеве. Это произошло 9 июля в 17.29. О том, что с ребенком случилось ЧП, в МЧС сообщила его мать.
Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что мальчик находится на дне четырехметрового колодца. Какое-то время туда сбрасывали мусор – на дне были палки, обломки. Ребенка подняли наверх при помощи лестницы-палки. Спасательная операция заняла не более 10 минут с момента вызова сотрудников МЧС.
Медики отвезли школьника в больницу. В 20.00 его отпустили домой, сообщает пресс-служба МЧС. Мальчик отделался ушибами и ссадинами.
Несколько дней назад в Гомеле спасатели помогли трехлетнему мальчику, который просунул голову между прутьями забора и застрял. Прутья разжимали при помощи специального инструмента.
С четырехметровой глубины ребенка достали спасатели при помощи лестницы-палки. Фото: МЧС.
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