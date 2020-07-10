Лукашенко о работе завода «Атлант» во время коронавируса: Хороший пример для других

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Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко 10 июля посещает завод «Атлант» в Минске. Он упомянул о работе предприятия во время коронавируса и отметил, что это «пример для многих».

«В любой кризисной ситуации всегда есть и положительные моменты. Важно ими уметь воспользоваться», — подчеркнул Лукашенко.

Александру Лукашенко директор завода во время встречи доложил, что в сложившейся непростой ситуации была сделана ставка на продажу товаров через интернет.

«Из-за того что мы не остановились в работе, то в данных условиях оказались чуть ли не единственным производителем холодильников и стиральных машин на рынке. В марте мы установили личный рекорд: продали 90 тысяч холодильников», — рассказал директор завода «Атлант» Дмитрий Соколовский.

Лукашенко похвалил «Атлант» и добавил, что «сделали именно то, что должны были сделать».