Купальник – подальше, зонтик –поближе. До конца недели в Беларуси будет дождить, а в начале следующей еще и похолодает

Июль, похожий на май. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и не совсем теплой погоде. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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В выходные белорусам нужно держать под руками зонтики и дождевики: уикэнд обещает быть мокрым, сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В субботу облака и дожди «приедут» в Беларусь на плечах теплых воздушных масс и активных фронтальных разделов. В отдельных районах страны дожди будут сильными, с грозами. Ветры будут дуть с юга и с северо-запада, днем температура поднимется до 22-28 градусов тепла, на юго-востоке страны – до 30 градусов, но ненадолго.

Дожди в воскресенье принесет холодный фронт, идущий с северо-запада Европы. Будет облачно, во многих районах – дожди с грозами. Днем будет 13-20 выше нуля, на юго-востоке остатки субботнего тепла будут удерживать столбик термометра на отметке 21-28 градусов.

Первая половина следующей недели также будет холодной, с обилием дождей и облаков. Синоптики отмечают, что установившийся в Беларуси температурный режим на 2-5 градусов ниже климатической нормы, из-за чего июль больше похож на третью декаду мая.