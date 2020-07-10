Лукашенко о зарплатах: Я прошу взять это на контроль

Лукашенко затронул о зарплатах и поручил взять его на контроль. Фото: Пул Первого

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Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко посещает завод «Атлант» в Минске. Он затронул и вопрос о зарплатах и поручил взять его на контроль.

«Признаюсь, что я уже думал о зарплатах и как мы будем двигаться дальше. Нужно, к примеру, взять 10 ведущих предприятий в стране, среди которых БелАЗ, МАЗ, «Атлант», где самый высокий уровень зарплат», - рассказал Лукашенко.

Президент также отметил, что на «частных предприятиях зарплата сотрудников не может быть ниже, чем на десяти ведущих предприятиях». И добавил, что на контроль возьмут зарплаты тех, кто «считает себя свободным от всего».

Напомним, что Лукашенко при посещении завода «Атлант» отметил, что во время непростой ситуации с коронавирусом работа предприятия не была остановлена. Глава государства подчеркнул, что «Атлант» - «хороший пример для других предприятий».