2020-07-10T12:16:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Новые подробности в «деле Белгазпромбанка»: на телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико

Начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами»
ИННА КОРСАК
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На телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико. Фото: скриншот с телеканала ОНТНа телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико. Фото: скриншот с телеканала ОНТ
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На телеканале ОНТ в четверг, 9 июля, в эфире программы "Новости" был показан большой сюжет о «деле Белгазпромбанка» с очной ставкой Виктора Бабарико.

Также была оглашена информация, что по громкому делу задержали более 20 человек. По словам начальника отдела Следственного управления КГБ, «они все активно сотрудничают со следствием».

В сюжете сообщили, что экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, которые повлекли за собой ущерб в особо крупном размере. Также Бабарико обвиняют в даче и получении взятки в особо крупном размере и отмывании нелегальных доходов.

Упомянули в сюжете и о компании «ПриватЛизинг».

«Суть бизнеса состояла в том, что компания «ПриватЛизинг» реализовывала населению товары в лизинг и рассчитывалась с продавцом за эти товары за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность ведения бизнеса напрямую зависела от условий кредитования их банком. Руководство банка предпринимателям поставило определенное условие - если решение вопросов о кредитовании будет проведено успешно, то за это они должны были предоставлять часть прибыли в виде отката», - рассказал Бычек.

Он добавил, что «в ходе следствия банкиры рассказали, что никакого участия в деятельности компании «ПриватЛизинг» не принимали и не инвестировали. Что касается получения части прибыли, то это было обусловлено только принимаемыми решениями о кредитовании предприятия на выгодных условиях».

Начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами».

За все время сюжета Виктора Бабарико не сказал ни единого слова.

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