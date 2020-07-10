2020-07-10T12:27:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Подросток тушил пожар в гараже: обжег руки и ногу, а мотоцикл и скутер не спас

Почему встроенный в дом гараж загорелся, выясняют специалисты
Наталья ПАРТОЛИНА
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Молодой человек сам тушил пожар в гараже, теперь он в больнице. Фото: МЧС.Молодой человек сам тушил пожар в гараже, теперь он в больнице. Фото: МЧС.
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Пожар в двухэтажном жилом доме в агрогородке Коротичи Столинского района начался вечером 9 июля. Сообщение о пожаре диспетчер Столинского РОЧС принял в 22.28. Горел встроенный кирпичный гараж.

Когда приехали спасатели, хозяева дома были на улице. Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали пожар. Огонь повредил скутер и мотоцикл, которые были в гараже, и другое имущество, а также полтора квадратных метра сайдинга фасада дома. Пострадал сын хозяина дома. 17-летний юноша пытался самостоятельно потушить пожар. Он обжег кисти рук и ногу. Подросток госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС.

Почему загорелся гараж, выясняют специалисты.

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