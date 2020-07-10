Нацбанк предложил поменять закон гарантированного возмещения вкладов физлицам

ИП хотят предложить гарантированный возврат депозита не более чем в 100 тысяч рублей. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Нацбанке Беларуси предложили обсудить законопроект, который предусмотрел бы возможное корректирование закона «о гарантированном возмещении депозитов» физлицам, сообщила belta.by. Пока данный проект закона вынесли на общественное обсуждение на сайте Правового форума.

Что нового предлагает Нацбанк? Например, нововведение для ИП, для которых предусмотрели бы гарантированное возмещение вкладов с установленной ограниченной суммой возврата в 100 тысяч белорусских рублей (Прим.: у 99,8 процента ипэшников на счетах суммы не превышающие эту цифру).

Такое условие не сможет существенно повлиять на всю систему гарантированного возмещения, считают в Нацбанке. Так как сумма депозитов ИП на начало года составляла всего 1,6 процента от общей суммы всех вкладов физических лиц. В денежном выражении это 377,2 миллиона рублей - общая сумма банковских вкладов 205 тысяч индивидуальных предпринимателей Беларуси.

- Еще в законопроекте предложение сократить срок выплаты возмещения по вкладу, который не требует дополнительного изучения, до 7 дней вместо месяца. И предоставить физлицам (Прим.: не ИП) возможность выбора: получить свой вклад обратно наличными или безналом. А также до 5 лет вместо двух продлить возможность обратного востребования возмещения, - пояснили в Нацбанке.

Кроме того, в новом законе предусматривается возможность перехода к системе дифференцированных взносов банков в резерв Агентства по гарантированному возмещению депозитов физлиц. Размеры взносов будут напрямую зависеть от уровней риска. А у агентства может появиться больше возможностей, чтобы инвестировать свободные капиталы.

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