Семь мешков мяса загрузил в машину, остальное закопал. Браконьер застрелил беременную лосиху и едва не сбил инспектора

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В Дзержинском районе будут судить браконьера. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил его в суд.

История случилась еще в феврале. 52-летний мужчина в лесу в квартале охотничьих угодий застрелил беременную лосиху. У нее должны были появиться два детеныша. Разрешения на отстрел животного у мужчины не было.

На следующий день вместе с младшим братом мужчина вернулся в лес, разделал тушу. В машину они загрузили 165 кг мяса - получилось семь мешков. Остатки закопали. На дороге браконьеров встретили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Нарушители попытались скрыться и во время погони зацепили автомобилем инспектора, который пытался их задержать. Инспектору порвали форму и причинили легкие травмы.

От погони браконьеры убегали, нарушая все правила дорожного движения. Когда их внедорожник заглох, бросили машину и убежали. Но в тот же день милиция задержала обоих мужчин.

Браконьеры возместили причиненный окружающей среде ущерб - более 24 тысяч рублей.

- 52-летнему мужчине предъявлено обвинение в незаконной охоте, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, а также в насилии и повреждении имущества в отношении должностного лица, выполнявшего служебные обязанности. Его брат освобожден от уголовного преследования по амнистии в связи с 75-летием Победы, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.