Лукашенко рассказал, что у него 15-летняя стиральная машина «Атлант», и призвал покупать белорусское

Лукашенко сказал, что у него дома есть и стиральная машина, и холодильник "Атлант", которые хорошо и без ремонта работают. Фото: belta.by.

Об этом президент сообщил, посещая завод в Минске

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На заводе бытовой техники «Атлант» в Минске, который глава Беларуси посетил в пятницу, 10 июля, он рассказал, какую бытовую технику использует дома, проинформировала belta.by.

Этим президент поделился, отвечая на вопросы трудового коллектива предприятия. Конечно, он подчеркнул, что самостоятельно не занимается выбором бытовой техники. Но твердо заявил, что, когда он 15 лет назад посещал «Атлант» - когда открывалось новое производство в столице, - ему подарили стиральную машину.

- До сих пор эта машина у меня работает. Есть и ваш холодильник, - заявил Александр Лукашенко.

И добавил, что стиралка работает все это время исправно и без ремонта.

- Я очень преданный своему государству и народу человек. Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода «Атлант», очень горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней, - еще раз подчеркнул белорусский лидер.

И белорусам президент порекомендовал покупать предпочтительно товары и продукцию белорусского производства. Здесь он заметил такое значительное преимущество отечественной техники, как быстрое и эффективное гарантийное обслуживание, ставшее возможным благодаря локализации производств, а также изготовление запчастей и комплектующих в Беларуси. И пояснил, что касается это не только бытовой техники, но и более сложных машин - сельскохозяйственных и легковых авто.

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