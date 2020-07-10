2020-07-10T13:52:13+03:00
Политика
КП Беларусь

«Оделся, обулся, книжек накупил»: Лукашенко рассказал, на что потратил первые $300, заработанные в студотряде

Этим президент поделился с ребятами из студенческого отряда на «Атланте»
Надежда БУТОВИЧ
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На "Атланте" Лукашенко вспомнил студенческие годы. Фото: belta.by.На "Атланте" Лукашенко вспомнил студенческие годы. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 10 июля, белорусский президент посещает производство завода «Атлант» в Минске. Александру Лукашенко удалось встретиться не только с управленцами, но трудовым коллективом и бойцами студотряда, сообщила пресс-служба главы страны.

Так общаясь с работающими студентами, глава республики вспомнил, как и он когда-то работал в студотрядах. Ребятам Лукашенко пояснил, что его мать работала дояркой, из-за чего в семье никогда и не было больших денег. Поэтому он и трудился в студотрядах, чтобы заработать как можно больше денег и обеспечивать себя самому.

Здесь Лукашенко вспомнил, как в одном из студотрядов он научился качественно делать кладку, а в другом - мелиоративном отряде запомнил всю технологию, которую знает и до сих пор.

- Мы заработали тогда очень много. Если перевести в доллары, то это было около $300, - сказал президент.

И добавил, что на эти деньги он смог тогда купить себе необходимую одежду и обувь к началу нового учебного года.

- Оделся, обулся, книжек еще накупил, - пояснил Лукашенко на что тратил заработанные в студенчестве деньги.

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