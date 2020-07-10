Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2020 года: еще 5 человек умерли и у 193 пациентов подтвердился COVID-19

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2020 года

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Минздрав сообщил новые данные по заболеваемости коронавирусом в Беларуси на пятницу, 10 июля. Такую информацию пресс-служба ведомства разместила в официальном Telegram-аккаунте.

Так, в ведомстве сообщили, что еще у 193 человек подтвердился коронавирус. Это на 5 пациентов больше, чем день назад, но снова меньше двухсот заболевших за сутки. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Беларуси с начала пандемии составило 64 604 инфицированных.

Еще в Минздраве сообщили о количестве выздоровевших от инфекции - 645 пациентов вернулись домой.

- Всего на 10 июля выздоровели и выписаны 54 254 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID, - добавили в пресс-службе.

Продолжают работать и лаборатории, за последние сутки проведено еще 12 043 теста на коронавирус. За все время пандемии - 1 111 614 исследований.

Также в Минздраве сообщили, что еще 5 человек не смогли справиться со смертоносной инфекцией. За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 454 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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