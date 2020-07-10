ГУБОПиК на озере наловил уголовных авторитетов, у некоторых были ножи и топоры

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9 июля в Лиде прошла спецоперация. Оперативные сотрудники ГУБОПиКа и бойцы СОБРа около местного озера задержали 32 человека. Как сообщила в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, это была «сходка» уголовных авторитетов, которую организовал вор в законе Александр Кушнеров по кличке Куша. Некоторые из задержанных приехали на встречу с ножами и топором.

Авторитеты предполагали провести передел сфер влияния в криминальных кругах и назначить «смотрящих» за некоторыми городами Гродненской области.

Возраст задержанных – от 22 до 60 лет, большинство из них судимы, двое приехали на собрание, нарушив требования превентивного надзора.

-С начала года эта первая попытка представителей криминального мира организовать «сходку». Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого «вора в законе» Павла Алексеевича по кличке «Паштет», который является противником Кушнерова, - прокомментировала Ольга Чемоданова. - В прошлом году ГУБОПиК пресекал подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.