2020-07-10T15:00:54+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об электрокарах: «Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал»

Президент пообещал, что в предстоящей пятилетке в Беларуси будет свой электрокар. И добавил, что белорусские образцы есть, но «надо их сделать красивыми и доступными по цене»
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко рассказал, что строящаяся БелАЭС - одна из лучших станций в мире.Александр Лукашенко рассказал, что строящаяся БелАЭС - одна из лучших станций в мире.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О развитии электротранспорта в Беларуси глава республики рассказал, посещая завод «Атлант» в Минске, сообщил ресурс sb.by.

Ранее Александр Лукашенко уже не раз поднимал тему электромобилей. Например, общаясь с активом Минской области 7 июля, заявлял, что электротранспорт - это одна из главнейших задач будущей пятилетки. И на «Атланте» перед студентами и трудовым коллективом вновь вернулся к этой теме.

...о белорусских образцах

- Я ярый сторонник электромобилей. Это - будущее. Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы (белорусские электромобили. - Ред.) есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене. Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль, - заявил президент.

...о неизвестных в мире разработках

Еще глава республики рассказал, что в Беларуси придуманы новые неизвестные в мире принципы создания батарей для электромобилей: не традиционные литий-ионные, а графеновые. И так как у представленных белорусских электрокаров батареи импортные, напомнил об импортозамещении, шагом к чему станут наработки белорусских специалистов.

...о Минске без авто с двигателями внутреннего сгорания

Президент добавил, что и сам пользуется различным электротранспортом, активно содействуя развитию данного направления в стране, и мечтает, чтобы в Минске не было автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Тем более, по словам Александра Лукашенко, важно его развитие с учетом предстоящего запуска БелАЭС.

- Мы будем меньше потреблять природного газа, будем замещать на электричество. Поэтому избытка не будет, но будет дополнительный объем электричества. И мы его должны потребить, прежде всего у себя на рынке. За этим будущее. Атомная энергия - это, во-первых, чистота. Естественно, безопасность должна быть обеспечена. Это одна из самых лучших станций в мире (проект Белорусской АЭС. - Ред.), почему мы ее и выбрали, - поделился планами на будущее президент.

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