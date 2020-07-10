В Гродно милиция ищет, кто травмировал собаку: предположительно, пса выкинули из окна

Собаку, предположительно, выбросили из окна. Шансов выжить у нее немного. Фото: s13.ru.

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Гродненские правоохранительные органы ищут, кто причинил травмы собаке. Пса нашли 9 июля вблизи одного из домов по улице Кленовой (по другой версии - на улице Щорса). Как информирует Блог Гродно, собаку, которая не могла двигаться, под окнами нашли дети. Женщина отвезла ее в ветклинику. Собака находится в тяжелом состоянии, и шансов выжить у нее мало.

В УВД Гродненского облисполкома подтвердили, что по факту жестокого обращения с животным проводится проверка.

- На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Правоохранители обошли близлежащие дома, опросили местных жителей, но никто не узнал собаку и не смог указать ее владельца. Более того, при опросе граждан не были установлены свидетели, которые могли бы подтвердить факт выброса животного из окна, - прокомментировали в пресс-службе УВД.

Проверка продолжается.

Напомним, в Витебске за жестокое обращение с животным судили женщину, которая выбросила шестимесячного щенка с балкона восьмого этажа за то, что собака сделала лужу дома. О том, как это было, читайте здесь.

Похожий случай был в Минске: нетрезвая компания выкинула собаку из окна пятого этажа.