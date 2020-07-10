«Особая ценность - аккаунты игровых ресурсов, их легко продать». В Витебске будут судить двух хакеров

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41-летний житель Поставского района и 19-летний житель Витебского района попали в поле зрения правоохранительных органов, когда выяснилось, что они занимаются несанкционированной добычей информации в сети. Оба использовали при этом вредоносные программы, которые скачали в интернете.

Хакеры при помощи программ подбирали пароли к учетным записям на разных интернет-ресурсах и электронным почтовым ящикам. Войдя в аккаунт, они копировали информацию - от личных сообщений до сведений о банковских карточках владельцев. Информацию продавали на специализированных сайтах. Особым спросом пользовались данные игровых аккаунтов.

Мужчина из Поставского района влез в аккаунты более чем на 30 интернет-ресурсах, а молодой человек из Витебского - более чем на 35.

- Обоим предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 354 (заведомое использование компьютерных программ с целью несанкционированного копирования информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях) и ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Дела переданы в суд, - прокомментировала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.