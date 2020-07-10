Задержание 8 наркодилеров в Минске: килограмм альфа-PVP в раме картины и два кило наркотиков в закладках
О том, что в белорусской столице задержаны 8 наркодилеров и изъято свыше 5 килограммов наркотиков, в Telegram сообщила пресс-служба МВД.
Так говорится, что в начале июля благодаря спланированным ранее спецоперациям оперативниками была ликвидирована разветвленная сеть сбыта синтетических наркотиков.
Сначала милицией был задержан 20-летний безработный житель Минщины. Парень был получателем наркотика из России - в его машине нашли больше килограмма альфа-PVP - опасного психотропа. Наркотик был припрятан в раме картины, а еще в гипсовом бюсте. Минчанин сознался, что далее он должен был реализовать вещество через посредников на территории Минска.
- Второй фигурант - 48-летний безработный житель Гомельщины, жил в Минске на съемной квартире. Он распространял психотропы через интернет и оставлял закладки. Дома и в тайниках было обнаружено и изъято свыше 2,3 килограмма наркотиков - особо опасных веществ альфа-PVP и параметилэфедрон, - уточнили в пресс-службе.
В ходе следствия оперативники вышли на след еще 6 причастных лиц, распространителей наркотиков, которые сотрудничали с одним и тем же онлайн-магазином психотропов.
Возбуждены уголовные дела.
- Благодаря оперативной информации коллег из ГУНК МВД России удалось пресечь еще одну крупную наркопоставку в Беларусь. На территории Московской области изъято около 500 граммов MDMA, килограмм параметилэфедрона и 500 граммов альфа-PVP, которые готовили для транспортировки в Беларусь, - добавили в МВД.
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