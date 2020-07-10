2020-07-10T16:40:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Ермошина об угрозах в ЦИК: "Хожу без охраны - верю в наши правоохранительные органы"

Глава Центризбиркома заявила, что у нее нет охраны, но она и не ходит по улицам, а на работу и с работы ездит на машине и дышит воздухом только в Дроздах
Надежда БУТОВИЧ
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Лидия Ермошина считает, что боятся угроз во время предвыборной кампании бесполезно.Лидия Ермошина считает, что боятся угроз во время предвыборной кампании бесполезно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В большом интервью «РИА Новости» глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что буквально с первых дней избирательной кампании 2020 года предпринимались попытки дезорганизовать работу Центризбиркома, запугивались члены комиссии. В революционных процессах Ермошина подозревает Тихановского и Статкевича, и то, что процессы эти замерли, она связала с тем, что названные «господа находятся в местах не столь отдаленных». Кроме того, председатель ЦИК рассказала, как угрожают членам комиссии.

- В ЦИК по электронной почте приходят письма с запугиваниями. А звонки особенно активизировались, когда арестовали господина Бабарико. На горячую линию поступали угрозы. Хотя мы к аресту, естественно, никакого отношения не имеем, но нас почему-то выбрали в качестве козлов отпущения. Если изучить эти тексты (угрозы. - Ред.), видно, что они написаны неадекватными людьми. Во всех политкампаниях пробуждаются определенные психопатические настроения у людей, психологически нестабильных, - резюмировала Ермошина.

Затем она пояснила, что все же не передвигается в сопровождении личной охраны и вообще не ходит по улицам. А на работу и домой ездит на авто.

- По сути, если бы не огороженный поселок (Ермошина живет в поселке Дрозды. - Ред.), у меня не было бы возможности дышать свежим воздухом, - уточнила госдеятель и добавила, что, по ее мнению, опасаться за безопасность - бесполезно. - Нужно всегда сохранять присутствие духа, и я верю в наши правоохранительные органы.

Еще она рассказала, что обратилась в милицию только по одному факту - угрозам со стороны Тихановского.

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