Ермошина об угрозах в ЦИК: "Хожу без охраны - верю в наши правоохранительные органы"

Глава Центризбиркома заявила, что у нее нет охраны, но она и не ходит по улицам, а на работу и с работы ездит на машине и дышит воздухом только в Дроздах

Изменить размер текста: A A

В большом интервью «РИА Новости» глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что буквально с первых дней избирательной кампании 2020 года предпринимались попытки дезорганизовать работу Центризбиркома, запугивались члены комиссии. В революционных процессах Ермошина подозревает Тихановского и Статкевича, и то, что процессы эти замерли, она связала с тем, что названные «господа находятся в местах не столь отдаленных». Кроме того, председатель ЦИК рассказала, как угрожают членам комиссии.

- В ЦИК по электронной почте приходят письма с запугиваниями. А звонки особенно активизировались, когда арестовали господина Бабарико. На горячую линию поступали угрозы. Хотя мы к аресту, естественно, никакого отношения не имеем, но нас почему-то выбрали в качестве козлов отпущения. Если изучить эти тексты (угрозы. - Ред.), видно, что они написаны неадекватными людьми. Во всех политкампаниях пробуждаются определенные психопатические настроения у людей, психологически нестабильных, - резюмировала Ермошина.

Затем она пояснила, что все же не передвигается в сопровождении личной охраны и вообще не ходит по улицам. А на работу и домой ездит на авто.

- По сути, если бы не огороженный поселок (Ермошина живет в поселке Дрозды. - Ред.), у меня не было бы возможности дышать свежим воздухом, - уточнила госдеятель и добавила, что, по ее мнению, опасаться за безопасность - бесполезно. - Нужно всегда сохранять присутствие духа, и я верю в наши правоохранительные органы.

Еще она рассказала, что обратилась в милицию только по одному факту - угрозам со стороны Тихановского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые подробности в «деле Белгазпромбанка»: на телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико.

Начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами» (подробности).

Почему белорусы могут не узнать сразу результаты президентских выборов 2020 года?

ЦИК предупредил, что традиционного инфоцентра в этом году может не быть из-за ситуации с коронавирусом (подробности).