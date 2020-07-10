2020-07-10T16:13:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске столкнулись шесть автомобилей

Микроавтобус потерял управление и выехал на встречку, когда другие авто стояли в ожидании смены сигнала светофора
Наталья ПАРТОЛИНА
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Шесть авто столкнулись на перекрестке в Витебске. Фото: МВД.Шесть авто столкнулись на перекрестке в Витебске. Фото: МВД.
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Необычная авария произошла в Витебске в пятницу, 10 июля, около одиннадцати утра. ДТП случилось на перекрестке улицы Петруся Бровки и Московского проспекта. Столкнулись сразу шесть автомобилей.

«Паровозик» собрал микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер». Как объяснил водитель микроавтобуса, он ехал на зеленый сигнал светофора, потерял управление из-за того, что в авто внезапно возникла неисправность и выехал на полосу встречного движения. На встречке микроавтобус врезался в стоящие в ожидании смены сигнала светофора автомобили.

-В результате аварии механические повреждения получили пять автомобилей: "Volvo V70", "Audi A6", "Opel Corsa", "Ford Focus" и сам микроавтобус, - сообщили в ОИОС УВД Витебского гоблиполкома.

Медики осмотрели всех водителей и пассажиров пострадавших авто. Травм ни у кого нет, все после осмотра отпущены домой.

Правоохранительные органы проводят проверку.

"Паровозик" собрал микроавтобус, водитель которого потерял управление. Фото: МВД.

"Паровозик" собрал микроавтобус, водитель которого потерял управление. Фото: МВД.

Повреждения получили пять авто. Фото: МВД.

Повреждения получили пять авто. Фото: МВД.

Водители и пассажиры поврежденных авто не пострадали. Фото: МВД.

Водители и пассажиры поврежденных авто не пострадали. Фото: МВД.

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