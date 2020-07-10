Ермошина заявила, что у Лукашенко тоже браковалось большое количество подписей, а Черечень уже повинился

Ермошина объяснила расхождения с собранными подписями тем, что собирали их случайные временные люди. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава ЦИК пояснила путаницу с поданными потенциальными кандидатами в президенты подписями и сказала, могут ли их восстановить

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Все кандидаты, которым что-то не удалось, начинают заявлять, что их подписи отбракованы неправомерно, сказала в интервью «РИА Новости» председатель ЦИК Беларуси.

Это заявление она соотнесла и с Валерием Цепкало, экс-главой ПВТ и кандидатом в кандидаты на президентский пост. Но затем рассказала, как может быть, что тщательно выверенные подписи могли быть все же не засчитаны.

- Касаемо выверки подписей, даже команды с давними традициями и четкой иерархией могут сработать с ошибками. Иначе бы не браковалось достаточно большое количество подписей у действующего главы государства Александра Лукашенко, - сообщила Ермошина.

А затем добавила, что в инициативных группах других кандидатов нет ни такого механизма, ни средств, и они имеют дело с временными случайными людьми, из-за чего и происходят ошибки и «громкие заявления».

- Представители Бабарико заявили, что в некоторых районах, куда они не сдавали подписи на проверку, им их приписали местные избиркомы. Разве можно придумать что-нибудь более смешное?! - удивилась глава Центризбиркома.

Тем же - нечеткой координацией штаба - Ермошина объяснила и путаницу у Сергея Черечня, который заявил, что подписей было сдано меньше, чем в итоге засчитали.

- Это нелепо, более того, Черечень уже ничего не утверждает и повинился. Он пояснил, что просто-напросто речь шла о выверенных подписях, а остальные поданные как бы не проверялись. Это говорит о том, что претенденты в должной мере не руководят своими инициативными группами, - констатировала глава ЦИК.

О подписях Цепкало, достаточных для регистрации в кандидаты, Ермошина сказала, что количество засчитанных подписей поменять нельзя: «Облизбиркомы уже сдали свои протоколы в ЦИК, где установлено именно то количество достоверных подписей по каждому претенденту, которое было озвучено». Но добавила, что документы Цепкало на регистрацию кандидатом в президенты так или иначе все же будут рассматриваться.

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