2020-07-10T16:45:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр здравоохранения Беларуси Караник: «За месяц количество инфицированных и пневмоний уменьшилось в несколько раз»

В Беларуси проверяют готовность больниц ко второй волне коронавируса
Наталья ПАРТОЛИНА
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Коронавирус уходит?Коронавирус уходит?Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси, заявил в эфире телеканала СТВ, что количество зараженных COVID-19 в стране уменьшилось в несколько раз за последний месяц. Министр считает, что страна уже не нуждается в большом количестве больниц, специализирующихся на лечении больных с коронавирусной инфекцией.

- За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз. Это позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов без исключения нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования, - сказал Владимир Караник.

В то же время больницы проверяют на готовность ко второй волне коронавируса - создают резерв средств индивидуальной защиты, корректируют графики реконструкции и строительства новых объектов.

По последним данным, в стране зарегистрировано 64 604 случая коронавируса. Умерли 454 пациента с коронавирусом (подробнее).

В то же время каждый четвертый белорус считает, что уже переболел коронавирусом, но к врачам люди не обращаются (узнайте почему).

Врачи считают, что, даже излечившись от коронавирусной инфекции, человек может ощутить последствия перенесенного заболевания позже. Так, кардиологи прогнозируют к осени рост осложнения сердечно-сосудистых заболеваний (кто в группе риске - читайте здесь).

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