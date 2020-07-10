2020-07-10T17:25:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах»

А еще прокомментировала слухи, что белорусские власти будто бы устраняют самых сильных конкурентов президентской гонки
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Глава ЦИК рассказала, почему Бабарико может быть снят с выборов.Глава ЦИК рассказала, почему Бабарико может быть снят с выборов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

О том, что каждый участник избирательной кампании, идя на выборы, должен быть готовым к тому, что в этот период достанут «все скелеты из шкафа», в беседе с «РИА Новости» сказала председатель ЦИК.

Так она прокомментировала заявления, что со стороны белорусских властей якобы идут устранения самых сильных конкурентов действующего президента на выборах.

- ЦИК вообще не оценивает ничью политическую силу. Нами оцениваются только поступающие к нам формальные документы, - заявила Ермошина и добавила: - Участники в выборах должны всегда понимать, что в этот период достаются все скелеты из шкафа, если они у кандидатов имеются. И нужно быть к этому готовыми.

На вопрос о том, что Тихановский, Бабарико и его сын Эдуард названы правозащитниками «политзаключенными», председатель Центризбиркома пояснила, что ни при какой избирательной кампании у кандидатов не может появиться иммунитет от уголовного преследования за противоправные действия. И когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах.

Также Ермошина пояснила, что основанием для отказа в регистрации кандидата может стать недостоверность указанных в декларации сведений в размере, превышающем 20% от годового дохода.

- Но это право ЦИК, а не обязанность, мы можем оценивать ситуацию по-разному, - уточнила председатель избирательной комиссии.

И говоря конкретно о декларации Бабарико, сообщила, что, перечисляя, где и у кого хранятся его деньги, он хотел показать некую легальность конкретных сумм из-за того, что подписывал документ уже после возбуждения уголовного дела.

- О решении о регистрации, которое примет ЦИК, пока ничего сказать не могу. Декларация Бабарико, как и декларации других претендентов, направлена в профильные организации. Главное в данном случае - законность получения дохода, а не то, что деньги хранятся у друга, - добавила Ермошина.

Если же все-таки Бабарико будет зарегистрирован и продолжит участие в президентской гонке, то решение о том, сможет ли он вести предвыборную агитацию лично и выпустят ли его для этого из-под стражи, будет принимать следователь.

- Избирательное право не влияет на уголовный процесс, мы не соприкасаемся абсолютно, - резюмировала государственный деятель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликована декларация о доходах Виктора Бабарико: годовой доход - более 360 тысяч рублей плюс валютный запас.

Бывший банкир обещал рассказать, сколько у него денег (подробности).

Ермошина заявила, что у Лукашенко тоже браковалось большое количество подписей, а Черечень уже повинился.

Глава ЦИК пояснила путаницу с поданными потенциальными кандидатами в президенты подписями и сказала, могут ли их восстановить (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%
Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»
Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители
Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина
Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах»
Министр здравоохранения Беларуси Караник: «За месяц количество инфицированных и пневмоний уменьшилось в несколько раз»
Ермошина заявила, что у Лукашенко тоже браковалось большое количество подписей, а Черечень уже повинился
В Витебске столкнулись шесть автомобилей
Ермошина об угрозах в ЦИК: "Хожу без охраны - верю в наши правоохранительные органы"
Задержание 8 наркодилеров в Минске: килограмм альфа-PVP в раме картины и два кило наркотиков в закладках
«Особая ценность - аккаунты игровых ресурсов, их легко продать». В Витебске будут судить двух хакеров
В Гродно милиция ищет, кто травмировал собаку: предположительно, пса выкинули из окна
Лукашенко об электрокарах: «Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал»
ГУБОПиК на озере наловил уголовных авторитетов, у некоторых были ножи и топоры
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2020 года: еще 5 человек умерли и у 193 пациентов подтвердился COVID-19
«Оделся, обулся, книжек накупил»: Лукашенко рассказал, на что потратил первые $300, заработанные в студотряде
Лукашенко рассказал, что у него 15-летняя стиральная машина «Атлант», и призвал покупать белорусское
Семь мешков мяса загрузил в машину, остальное закопал. Браконьер застрелил беременную лосиху и едва не сбил инспектора
Нацбанк предложил поменять закон гарантированного возмещения вкладов физлицам
Подросток тушил пожар в гараже: обжег руки и ногу, а мотоцикл и скутер не спас
Новые подробности в «деле Белгазпромбанка»: на телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико
Лукашенко о зарплатах: Я прошу взять это на контроль
Купальник - подальше, зонтик - поближе. До конца недели в Беларуси дожди, а с 13 июля еще и похолодает
Лукашенко о работе завода «Атлант» во время коронавируса: Хороший пример для других