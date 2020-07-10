Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах»

Глава ЦИК рассказала, почему Бабарико может быть снят с выборов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А еще прокомментировала слухи, что белорусские власти будто бы устраняют самых сильных конкурентов президентской гонки

Изменить размер текста: A A

О том, что каждый участник избирательной кампании, идя на выборы, должен быть готовым к тому, что в этот период достанут «все скелеты из шкафа», в беседе с «РИА Новости» сказала председатель ЦИК.

Так она прокомментировала заявления, что со стороны белорусских властей якобы идут устранения самых сильных конкурентов действующего президента на выборах.

- ЦИК вообще не оценивает ничью политическую силу. Нами оцениваются только поступающие к нам формальные документы, - заявила Ермошина и добавила: - Участники в выборах должны всегда понимать, что в этот период достаются все скелеты из шкафа, если они у кандидатов имеются. И нужно быть к этому готовыми.

На вопрос о том, что Тихановский, Бабарико и его сын Эдуард названы правозащитниками «политзаключенными», председатель Центризбиркома пояснила, что ни при какой избирательной кампании у кандидатов не может появиться иммунитет от уголовного преследования за противоправные действия. И когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах.

Также Ермошина пояснила, что основанием для отказа в регистрации кандидата может стать недостоверность указанных в декларации сведений в размере, превышающем 20% от годового дохода.

- Но это право ЦИК, а не обязанность, мы можем оценивать ситуацию по-разному, - уточнила председатель избирательной комиссии.

И говоря конкретно о декларации Бабарико, сообщила, что, перечисляя, где и у кого хранятся его деньги, он хотел показать некую легальность конкретных сумм из-за того, что подписывал документ уже после возбуждения уголовного дела.

- О решении о регистрации, которое примет ЦИК, пока ничего сказать не могу. Декларация Бабарико, как и декларации других претендентов, направлена в профильные организации. Главное в данном случае - законность получения дохода, а не то, что деньги хранятся у друга, - добавила Ермошина.

Если же все-таки Бабарико будет зарегистрирован и продолжит участие в президентской гонке, то решение о том, сможет ли он вести предвыборную агитацию лично и выпустят ли его для этого из-под стражи, будет принимать следователь.

- Избирательное право не влияет на уголовный процесс, мы не соприкасаемся абсолютно, - резюмировала государственный деятель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликована декларация о доходах Виктора Бабарико: годовой доход - более 360 тысяч рублей плюс валютный запас.

Бывший банкир обещал рассказать, сколько у него денег (подробности).

Ермошина заявила, что у Лукашенко тоже браковалось большое количество подписей, а Черечень уже повинился.

Глава ЦИК пояснила путаницу с поданными потенциальными кандидатами в президенты подписями и сказала, могут ли их восстановить (подробности).