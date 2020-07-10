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Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина
Тело извлекли из воды спасатели
Мужчина выпил с друзьями, пошел купаться и утонул. Фото: Следственный комитет.
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Следователи работают в Пуховичском районе на берегу водоема, где утонул мужчина, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.
Предварительно известно, что житель Марьиной Горки отдыхал с друзьями на берегу озера. Когда мужчина захотел искупаться, он уже был в состоянии алкогольного опьянения. Тело мужчины извлекли из воды сотрудники ОСВОДа. Правоохранительные органы начали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «Комсомолка» рассказывала о гибели восьмилетней девочки и ее матери. Девочка оступилась в воде, и ее унесло течением. Мать, не умея плавать, бросилась спасать дочь. Подробности и комментарий ОСВОДа читайте здесь.
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