Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители

На место выехали силовики и увидели в магазине разбитые стёкла. Фото: mvd.gov.by

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Ночью 10 июля в местный отдел Департамента охраны поступило сообщение о том, что сработала сигнализация в одном из торговых объектов.

Когда на место выехали силовики, то увидели в магазине разбитые стекла, сообщили в УИОС. Милиционеры стали прочесывать территорию около места преступления. Под одной из машин лежали двое мужчин. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Здесь они прятались от милиционеров.

Дебоширами оказались местные жители, у которых уже были проблемы с законом. Их вечерний «улов» состоял из шести бутылок водки и двух бутылок напитка. Награбленное находилось непосредственно в салоне машины.

Их действиям уже дается правовая оценка.

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