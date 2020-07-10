2020-07-10T17:49:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители

Награбленное было в салоне авто
Сергей Диндиков
Поделиться:
На место выехали силовики и увидели в магазине разбитые стёкла. Фото: mvd.gov.byНа место выехали силовики и увидели в магазине разбитые стёкла. Фото: mvd.gov.by
Изменить размер текста:

Ночью 10 июля в местный отдел Департамента охраны поступило сообщение о том, что сработала сигнализация в одном из торговых объектов.

Когда на место выехали силовики, то увидели в магазине разбитые стекла, сообщили в УИОС. Милиционеры стали прочесывать территорию около места преступления. Под одной из машин лежали двое мужчин. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Здесь они прятались от милиционеров.

Дебоширами оказались местные жители, у которых уже были проблемы с законом. Их вечерний «улов» состоял из шести бутылок водки и двух бутылок напитка. Награбленное находилось непосредственно в салоне машины.

Их действиям уже дается правовая оценка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бобруйске продавец ритуального магазина на горе родственников умерших заработала 3,5 тысячи рублей

Это не первый случай на этом предприятии. Ранее другая продавщица заработала подобным образом 6,4 тысячи (подробности).

Двое гродненцев хотели приобрести авто, но стали жертвами интернет-мошенников

Тому, кто хотел посмотреть машину первым, необходимо было перечислить продавцу 100 рублей (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%
Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»
Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители
Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина
Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах»
Министр здравоохранения Беларуси Караник: «За месяц количество инфицированных и пневмоний уменьшилось в несколько раз»
Ермошина заявила, что у Лукашенко тоже браковалось большое количество подписей, а Черечень уже повинился
В Витебске столкнулись шесть автомобилей
Ермошина об угрозах в ЦИК: "Хожу без охраны - верю в наши правоохранительные органы"
Задержание 8 наркодилеров в Минске: килограмм альфа-PVP в раме картины и два кило наркотиков в закладках
«Особая ценность - аккаунты игровых ресурсов, их легко продать». В Витебске будут судить двух хакеров
В Гродно милиция ищет, кто травмировал собаку: предположительно, пса выкинули из окна
Лукашенко об электрокарах: «Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал»
ГУБОПиК на озере наловил уголовных авторитетов, у некоторых были ножи и топоры
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2020 года: еще 5 человек умерли и у 193 пациентов подтвердился COVID-19
«Оделся, обулся, книжек накупил»: Лукашенко рассказал, на что потратил первые $300, заработанные в студотряде
Лукашенко рассказал, что у него 15-летняя стиральная машина «Атлант», и призвал покупать белорусское
Семь мешков мяса загрузил в машину, остальное закопал. Браконьер застрелил беременную лосиху и едва не сбил инспектора
Нацбанк предложил поменять закон гарантированного возмещения вкладов физлицам
Подросток тушил пожар в гараже: обжег руки и ногу, а мотоцикл и скутер не спас
Новые подробности в «деле Белгазпромбанка»: на телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико
Лукашенко о зарплатах: Я прошу взять это на контроль
Купальник - подальше, зонтик - поближе. До конца недели в Беларуси дожди, а с 13 июля еще и похолодает
Лукашенко о работе завода «Атлант» во время коронавируса: Хороший пример для других