Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»

По поводу вышедшего сюжета на своей страничке в Facebook высказался адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, назвав его «кино, о котором еще сложат песни». Фото: facebook.com

«Когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды. Раз кино появилось, то грош цена сценарию», - подчеркнул Дмитрий Лаевский

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Не так давно «Комсомолка» писала о том, что на телеканале ОНТ в четверг 9 июля был показан сюжет о «деле Белгазпромбанка» с очной ставкой претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико. Тогда начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами».

По поводу вышедшего сюжета на своей страничке в Facebook высказался адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, назвав его «кино, о котором еще сложат песни». Он отметил тот момент, что с защиты взяты подписки о неразглашении дела, а они весьма затрудняют опровержение фактов сюжета. Был отмечен монтаж в повествовании и многое другое.

Дмитрий также отмечает, что сказать пару предложений текста под видео — это одно, а доказать достаточность этих слов в суде — совершенно другое. Особенно если есть чем всё оспорить.

«Когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды. Раз кино появилось, то грош цена сценарию», - подчеркнул Дмитрий Лаевский.

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