2020-07-10T19:18:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%

А в ближайшее время он может вырасти до 80%
Сергей Диндиков
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Остальные кандидаты делят между собой рейтинг в 16%. Фото: facebook.comОстальные кандидаты делят между собой рейтинг в 16%. Фото: facebook.com
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Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси оценён рейтинг Александра Лукашенко в 76%. Отчет выложил в Facebook председатель правления «Белорусского союза журналистов» Алексей Кривошеев.

Там говорится, что в феврале поддержка власти падала. В марте рейтинг действующего президента был менее 60% по стране и 52% в столице. Снижение вызвал коронавирус и ухудшение социально-экономического положения «по объективным причинам». Кроме того, не всеми гражданами «объективно и адекватно» воспринялись причины задержаний претендентов на пост президента.

Но «с выравниванием ситуации» с COVID-19 его рейтинг пошёл вверх. В конце июня уровень доверия президента достиг 76%, отмечается в опубликованных страницах. После того как послам ЕС и США разъяснили «истинные причины» задержаний некоторых политиков, международное сообщество и «многие обычные граждане» поверили в наличие доказательств противоправных действий. Все остальные кандидаты делят между собой рейтинг в 16%.

В конце отчета говорится, что в ближайшее время уровень доверия Лукашенко может достичь 80%

Не так давно основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии и пришел к выводу, что переизбрание Лукашенко поддерживают 3,8 процента граждан. А директором Института социологии Национальной академии наук Геннадием Коршуновым было проведено своё исследование и выяснено, что уровень доверия действующего президента в Минске составляет 24%.

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