2020-07-10T19:52:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жлобине похититель перебросил гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу

У 28-летнего потерпевшего тяжкие телесные повреждения
Сергей Диндиков
Поделиться:
Работник думал бросить гидроцилиндры через забор, где по улице ходит мало людей, но не рассчитал с координатами, и перебросил их в соседний двор частного домаРаботник думал бросить гидроцилиндры через забор, где по улице ходит мало людей, но не рассчитал с координатами, и перебросил их в соседний двор частного домаФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

3 июля в Жлобине 51-летний слесарь после работы решил украсть старые гидроцилиндры. Он думал бросить их через забор, где по улице ходит мало людей, но не рассчитал с координатами, и перебросил их в соседний двор частного дома. В это время там находился ничего не подозревающий хозяин. Один из них аккурат угодил ему в голову, сообщает в своём телеграм-канале Следственный комитет.

Позже экспертиза установила, что у 28-летнего потерпевшего тяжкие телесные повреждения. В отношении неудавшегося вора сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности УК Республики Беларусь.

Отдельным производством идёт материал об административном правонарушении в виде мелкого хищения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители

Награбленное было в салоне авто (подробности).

В Бобруйске продавец ритуального магазина на горе родственников умерших заработала 3,5 тысячи рублей

Это не первый случай на этом предприятии. Ранее другая продавщица заработала подобным образом 6,4 тысячи (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Коронавирус и курение. ВОЗ поможет бросить курить 1,3 млрд человек
В Жлобине похититель перебросил гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу
Журналист БТ выложил рейтинг Александра Лукашенко. Он составляет 76%
Адвокат Бабарико высказался по поводу расследования ОНТ о «деле Белгазпромбанка»
Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители
Пошел купаться пьяным и утонул. В Пуховичском районе погиб 47-летний мужчина
Ермошина о Бабарико и Тихановском: «Когда нарушен закон, не надо прикрываться участием в выборах»
Министр здравоохранения Беларуси Караник: «За месяц количество инфицированных и пневмоний уменьшилось в несколько раз»
Ермошина заявила, что у Лукашенко тоже браковалось большое количество подписей, а Черечень уже повинился
В Витебске столкнулись шесть автомобилей
Ермошина об угрозах в ЦИК: "Хожу без охраны - верю в наши правоохранительные органы"
Задержание 8 наркодилеров в Минске: килограмм альфа-PVP в раме картины и два кило наркотиков в закладках
«Особая ценность - аккаунты игровых ресурсов, их легко продать». В Витебске будут судить двух хакеров
В Гродно милиция ищет, кто травмировал собаку: предположительно, пса выкинули из окна
Лукашенко об электрокарах: «Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал»
ГУБОПиК на озере наловил уголовных авторитетов, у некоторых были ножи и топоры
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июля 2020 года: еще 5 человек умерли и у 193 пациентов подтвердился COVID-19
«Оделся, обулся, книжек накупил»: Лукашенко рассказал, на что потратил первые $300, заработанные в студотряде
Лукашенко рассказал, что у него 15-летняя стиральная машина «Атлант», и призвал покупать белорусское
Семь мешков мяса загрузил в машину, остальное закопал. Браконьер застрелил беременную лосиху и едва не сбил инспектора
Нацбанк предложил поменять закон гарантированного возмещения вкладов физлицам
Подросток тушил пожар в гараже: обжег руки и ногу, а мотоцикл и скутер не спас
Новые подробности в «деле Белгазпромбанка»: на телеканале ОНТ показали очную ставку Виктора Бабарико
Лукашенко о зарплатах: Я прошу взять это на контроль
Купальник - подальше, зонтик - поближе. До конца недели в Беларуси дожди, а с 13 июля еще и похолодает
Лукашенко о работе завода «Атлант» во время коронавируса: Хороший пример для других