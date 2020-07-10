В Жлобине похититель перебросил гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу
3 июля в Жлобине 51-летний слесарь после работы решил украсть старые гидроцилиндры. Он думал бросить их через забор, где по улице ходит мало людей, но не рассчитал с координатами, и перебросил их в соседний двор частного дома. В это время там находился ничего не подозревающий хозяин. Один из них аккурат угодил ему в голову, сообщает в своём телеграм-канале Следственный комитет.
Позже экспертиза установила, что у 28-летнего потерпевшего тяжкие телесные повреждения. В отношении неудавшегося вора сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности УК Республики Беларусь.
Отдельным производством идёт материал об административном правонарушении в виде мелкого хищения.
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