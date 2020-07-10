Коронавирус и курение. ВОЗ поможет бросить курить 1,3 млрд человек

Научные данные свидетельствуют о том, что курильщики гораздо более уязвимы перед коронавирусом

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Проект, который направлен на помощь 1,3 млрд человек бросить курить, запустила Всемирная организация здравоохранения. Цель его – помочь людям избавиться от никотиновой зависимости, что будет способствовать уменьшению риска заразиться COVID-19. Про это сообщил 10 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что целью проекта является помощь 1,3 млрд курящих расстаться с вредной привычкой. На основании проекта желающие бросить курить получат нужную помощь, к примеру, замещение никотина, и круглосуточный доступ к цифровому доктору «Флоренс», который проконсультирует по проблеме, сообщает БЕЛТА.

Тедрос Гебрейесус отмечает, что на данный момент проект весьма актуален. В своём обращении он отметил, что ежегодно курение убивает 8 млн жителей планеты. А научными данными доказано то, что курильщики в разы слабее перед COVID-19, чем некурящие люди.

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